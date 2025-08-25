Росіяни атакують майже на всіх напрямках: де тривають найгарячіші бої

На фронті від початку доби 25 серпня відбулося 76 бойових зіткнень. Російські окупанти атакують майже на всіх напрямках, найбільше - на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Атаку ворогів наразі відбивають українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав чотирьох авіаударів, скинув сім КАБів, здійснив 93 обстріли, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи проводять активні дії, щодо зриву планів окупанта, мають успіхи в деяких локаціях.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного, чотири бойових зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку тривають чотири атаки на позиції українських військ у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполю і Серебрянки. Сили оборони успішно зупинили шість спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався прорватися в районі Федорівки, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок, один бій триває.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник двічі атакував у районах Диліївки та Торецька. Ворог КАБами вдарив по Костянтинівці.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак, бойові зіткнення продовжуються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник сім разів атакував поблизу населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха. Дотепер тривають бої у чотирьох локаціях. Ворог завдав авіаудару по Гаврилівці.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів по Білогір’ю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Малокатеринівка та Кушугум, одну атаку загарбників відбили українські підрозділи поблизу Плавнів.

На Придніпровському напрямку бойове зіткнення наразі триває. Також ворожа авіація завдала авіаударів по Вірівці та Одрадокам’янці.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.