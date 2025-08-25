Россияне атакуют почти на всех направлениях: где идут самые горячие бои
На фронте с начала суток 25 августа произошло 76 боевых столкновений. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Атаку врагов сейчас отражают украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес четыре авиаудара, сбросил семь КАБов, совершил 93 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня. Украинские подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют успехи в некоторых локациях.
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного, и в сторону Кутьковки и Колодезного, четыре боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении продолжаются четыре атаки на позиции украинских войск в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызово.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки. Силы обороны успешно остановили шесть попыток продвижения противника, бои продолжаются.
На Северском направлении враг пытался прорваться в районе Федоровки, получил отпор.
На Краматорском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Часового Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек, один бой продолжается.
На Торецком направлении сегодня захватчик дважды атаковал в районах Дилиевки и Торецка. Враг КАБами ударил по Константиновке.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак, боевые столкновения продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха. До сих пор продолжаются бои в четырех локациях. Враг нанес авиаудар по Гавриловке.
На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары по Белогорью и Железнодорожному.
На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Малокатериновка и Кушугум, одну атаку захватчиков отбили украинские подразделения вблизи Плавней.
На Приднепровском направлении боевое столкновение пока продолжается. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Веревке и Одрадокаменке.
На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 076 940 военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 870 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 1 танк, 8 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 291 дрон и другую технику врага.