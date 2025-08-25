ЗСУ "мінуснули" 870 окупантів: Генштаб відзвітував про втрати РФ на 25 серпня
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив дані щодо втрат армії РФ від початку повномасштабної агресії станом на ранок 25 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби, 24 серпня, Сили оборони України знищили 870 російських загарбників, 48 артсистем і 8 бойових броньованих машин.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить майже 1 мільйон 77 тисяч військових. Лише за останню добу українські захисники знищили 870 окупантів, що свідчить про високу інтенсивність бойових дій на фронті.
Крім людських втрат, ворог продовжує нести значні матеріальні втрати. ЗСУ знищили:
- 11 130 танків (1 - за останню добу);
- 23 175 бойових броньованих машин (8 - за останню добу);
- 31 946 артилерійських систем (48 - за останню добу);
- 1 472 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ);
- 1 211 засобів протиповітряної оборони;
- 422 літаки та 340 гелікоптерів;
- 53 347 оперативно-тактичних БПЛА (291 - за останню добу);
- 3 598 крилатих ракет;
- 28 кораблів і катерів та 1 підводний човен;
- 59 672 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (79 - за останню добу);
- 3 948 одиниць спеціальної техніки (4 - за останню добу).
Ситуація на фронті
Нагадаємо, становище окупаційної армії РФ на Покровському напрямі погіршилося після того, як Сили оборони прорвалися до населеного пункту Мирне, опинившись у тилу російських підрозділів.
За останню добу росіяни залучили для ураження 1789 дронів-камікадзе та здійснили 2978 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.
24 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що попереду на російських окупантів чекають неприємні “сюрпризи”.
За деякий час після його заяви головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ звільнили відразу три села на Донбасі. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.