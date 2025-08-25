ЗСУ "мінуснули" 870 окупантів: Генштаб відзвітував про втрати РФ на 25 серпня

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив дані щодо втрат армії РФ від початку повномасштабної агресії станом на ранок 25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить майже 1 мільйон 77 тисяч військових. Лише за останню добу українські захисники знищили 870 окупантів, що свідчить про високу інтенсивність бойових дій на фронті.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, становище окупаційної армії РФ на Покровському напрямі погіршилося після того, як Сили оборони прорвалися до населеного пункту Мирне, опинившись у тилу російських підрозділів.

За останню добу росіяни залучили для ураження 1789 дронів-камікадзе та здійснили 2978 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

24 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що попереду на російських окупантів чекають неприємні “сюрпризи”.

24 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що попереду на російських окупантів чекають неприємні "сюрпризи".

За деякий час після його заяви головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ звільнили відразу три села на Донбасі.