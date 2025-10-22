Росіяни атакують Київ дронами: у місті чутно вибухи, працює ППО

Повітряна тривога була оголошена в Києві близько 23:00.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про дрони, що рухаються в напрямку Києва з півночі.

Мапа повітряних тривог зараз має такий вигляд:

За кілька хвилин з'явилась інформація про вибухи в столиці.

Київський міський голова Віталій Кличко попередив про роботу ППО.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - написав він.

Оновлено о 23:30

У Києві зафіксовано падіння уламків на трьох локаціях в Подільському районі, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Попередньо одна з локацій - дитячий садок.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.