Россияне атакуют Киев дронами: в городе слышны взрывы, работает ПВО

Отключение света из-за массированного удара

Как писало РБК-Украина, 22 октября, ночью враг использовал для удара по Украине 405 ударных беспилотников и 28 ракет, в том числе и гиперзвуковых.

Из-за массированной атаки в ряде областей ввели аварийные отключения света. Ближе к вечеру энергетики решили применить графики отключений света.

Завтра, 23 октября, в Киеве будут действовать графики отключения света для бытовых потребителей.

