Як у Києві відключатимуть світло 23 жовтня: з'явилися графіки

Київ, Середа 22 жовтня 2025 22:36
UA EN RU
Як у Києві відключатимуть світло 23 жовтня: з'явилися графіки Ілюстративне фото: у Києві 23 жовтня діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 23 жовтня, діятимуть графіки відключення світла для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Згідно з даними ДТЕК, у Києві 23 жовтня світло вимикатимуть у такий спосіб:

  • 1.1 черга - без світла з 09:00 до 18:00 та з 21:00 до 23:00;
  • 1.2 черга - без світла з 09:00 до 18:00 і з 21:00 до 23:00;
  • 2.2 черга - без світла з 10:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00;
  • 2.3 черга - без світла з 10:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00;
  • 3.1 черга - без світла з 13:00 до 21:00;
  • 3.2 черга - без світла з 13:00 до 21:00;
  • 4.1 черга - без світла з 17:00 до 21:00;
  • 4.2 черга - без світла з 17:00 до 21:00;
  • 5.1 черга - без світла з 07:00 до 14:00;
  • 5.2 черга - без світла з 07:00 до 14:00;
  • 6.1 черга - без світла з 07:00 до 11:00 і з 17:00 до 22:00;
  • 6.2 черга - без світла з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Відключення світла в Україні

Варто зауважити, що жорсткі відключення світла в Україні діють через низку російських ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури.

Зокрема, сьогодні, 22 жовтня, вночі ворог використав для удару по Україні 405 ударних безпілотників та 28 ракет, зокрема й гіперзвукових.

Українські воїни змогли збити або придушити 333 дрони-камікадзе типу Shahed і не тільки, вісім крилатих ракет "Іскандер" і шість балістичних ракет "Іскандер"/KN-23.

Спочатку через таку атаку в низці областей запровадили аварійні відключення світла. Вже ближче до вечора енергетики вирішили застосувати графіки відключень світла.

