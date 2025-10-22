Як у Києві відключатимуть світло 23 жовтня: з'явилися графіки
У Києві завтра, 23 жовтня, діятимуть графіки відключення світла для побутових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Згідно з даними ДТЕК, у Києві 23 жовтня світло вимикатимуть у такий спосіб:
- 1.1 черга - без світла з 09:00 до 18:00 та з 21:00 до 23:00;
- 1.2 черга - без світла з 09:00 до 18:00 і з 21:00 до 23:00;
- 2.2 черга - без світла з 10:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00;
- 2.3 черга - без світла з 10:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00;
- 3.1 черга - без світла з 13:00 до 21:00;
- 3.2 черга - без світла з 13:00 до 21:00;
- 4.1 черга - без світла з 17:00 до 21:00;
- 4.2 черга - без світла з 17:00 до 21:00;
- 5.1 черга - без світла з 07:00 до 14:00;
- 5.2 черга - без світла з 07:00 до 14:00;
- 6.1 черга - без світла з 07:00 до 11:00 і з 17:00 до 22:00;
- 6.2 черга - без світла з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.
Відключення світла в Україні
Варто зауважити, що жорсткі відключення світла в Україні діють через низку російських ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури.
Зокрема, сьогодні, 22 жовтня, вночі ворог використав для удару по Україні 405 ударних безпілотників та 28 ракет, зокрема й гіперзвукових.
Українські воїни змогли збити або придушити 333 дрони-камікадзе типу Shahed і не тільки, вісім крилатих ракет "Іскандер" і шість балістичних ракет "Іскандер"/KN-23.
Спочатку через таку атаку в низці областей запровадили аварійні відключення світла. Вже ближче до вечора енергетики вирішили застосувати графіки відключень світла.