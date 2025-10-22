Як у Києві відключатимуть світло 23 жовтня: з'явилися графіки

У Києві завтра, 23 жовтня, діятимуть графіки відключення світла для побутових споживачів.

Згідно з даними ДТЕК, у Києві 23 жовтня світло вимикатимуть у такий спосіб:

Варто зауважити, що жорсткі відключення світла в Україні діють через низку російських ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури.

Зокрема, сьогодні, 22 жовтня, вночі ворог використав для удару по Україні 405 ударних безпілотників та 28 ракет, зокрема й гіперзвукових.

Українські воїни змогли збити або придушити 333 дрони-камікадзе типу Shahed і не тільки, вісім крилатих ракет "Іскандер" і шість балістичних ракет "Іскандер"/KN-23.

Спочатку через таку атаку в низці областей запровадили аварійні відключення світла. Вже ближче до вечора енергетики вирішили застосувати графіки відключень світла.