Росіяни атакували Житомирську область дронами-камікадзе, виникла пожежа

"Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється", - пише Бунечко.

Повітряна атака Росії по Україні вночі 19 серпня

Цієї ночі російські терористи влаштували чергову повітряну атаку по містах України. Ворог застосував дрони, зокрема в Повітряних силах попереджали про загрозу атак із застосуванням балістичних ракет.

Після оголошення повітряної тривоги стало відомо про вибухи у Хмельницькій області. Представник місцевої влади зазначив, що у регіоні працює ППО. Крім того, були вибухи також у Запорізькому районі.

Як пізніше заявили в Повітряних силах, цієї ночі росіяни застосували 17 ударних дронів, 15 з яких нашим воїнам вдалось "приземлити".