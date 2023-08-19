У Хмельницькій області пролунали вибухи, працює ППО

У Хмельницькій області пролунали звуки вибухів уночі 19 серпня під час повітряної тривоги через атаку дронів. У регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА).

Вибухи пролунали в області близько 03.40. Їх підтвердив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

"В області чутно вибухи. Віримо в наші сили ППО", - зазначив чиновник.

Також жителів області закликають залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед", які російські окупанти запустили по Україні цієї ночі. Зокрема, ворожі ударні БПЛА також були зафіксовані в небі над Хмельницькою областю.

Нічна атака 19 серпня

Цієї ночі війська РФ влаштували чергову повітряну атаку по Україні. Для цього загарбники застосували ударні дрони. Крім того, у Повітряних силах також попереджали про загрозу атак із застосуванням балістичних ракет.

Сигнали тривоги звучали в багатьох областях - як на сході та півдні, так і в центрі та півночі, а пізніше тривога була оголошена і в деяких західних регіонах.