Загроза "Шахедів" і ракет. У низці областей України оголосили повітряну тривогу

В Україні оголошена повітряна тривога в деяких областях у ніч з 18 на 19 серпня. Існує загроза застосування російськими окупантами ударних безпілотників типу "Шахед" для повітряної атаки, а також ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Спочатку про загрозу ворожих "Шахедів" повідомили Сумську область. Трохи згодом про аналогічну небезпеку оголосили і для Чернігівської, Полтавської та Харківської областей.

Крім того, військові поінформували, що групи "Шахедів" рухаються зі сходу на захід кордонами Харківської-Сумської та Полтавської-Чернігівської областей.

"Мешканці найближчих населених пунктів - не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, прямуйте в укриття!" - закликають у ПС.

Також повідомляється про рух ворожих ударних БПЛА з північного сходу у напрямку Черкаської області!

"Черкаська, Кіровоградська, Київська області - загроза застосування ударних БПЛА!" - йдеться в оголошенні.

Крім цього, на східному та південно-східному напрямках було зафіксовано активність ворожої тактичної авіації, і є загроза застосування авіаційного озброєння.

Карта повітряної тривоги в Україні вночі 19 серпня

Друга група "Шахедів" і ракетна загроза

Згодом у Повітряних силах повідомили про фіксацію чергової групи дронів-камікадзе, випущених з Курської області РФ.

Так, "Шахеди" перетнули повітряний простір України в районі Сумської області.

Пізніше військові повідомили про фіксацію "Шахедів" у напрямку Білої Церкви зі сходу, та у напрямку Чернігова з південного сходу.

Також у ПС попередили про ракетну небезпеку у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram заявив про загрозу використання балістичного озброєння, зокрема для Запорізької області та міста Запоріжжя.

Карта повітряної тривоги в Україні вночі 19 серпня

Російські повітряні атаки

Нагадаємо, війська РФ останнім часом посилено атакують Україну за допомогою ракет та ударних дронів.

Остання масштабна атака відбулася 16 серпня, коли росіяни намагалися бити по нашій країні за допомогою дронів-камікадзе.

Більшість БПЛА ворог направив у бік Одеської та Миколаївської областей. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити там 13 "Шахедів", але були й влучання.

Зокрема, окупанти вдарили по порту "Рені", внаслідок чого там були пошкодження та пожежа.