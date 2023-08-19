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Нічна атака "Шахедів". Повітряні сили назвали кількість збитих дронів

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Субота 19 серпня 2023 07:49
Нічна атака "Шахедів". Повітряні сили назвали кількість збитих дронів Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Під час нічної ворожої повітряної атаки 19 серпня із застосуванням ударних безпілотників типу "Shahed-136/131" силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 15 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що запускали "Шахеди" війська РФ по Україні з північного напрямку.

Так, всього під час повітряної атаки противником було випущено 17 ударних дронів із району Курська (РФ).

У північних та центральних, а також західних областях працювала протиповітряна оборона.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників", - розповіли військові.

Крім того, додали у ПС, за минулу добу, 18 серпня, протиповітряній обороні вдалось знищити 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня різних типів та 1 ударний типу "Ланцет".

Нічна атака &quot;Шахедів&quot;. Повітряні сили назвали кількість збитих дронів

Повітряна атака РФ по Україні вночі 19 серпня

Війська РФ цієї ночі знову влаштували повітряну атаку по містах України. Для цього інтервенти застосували ударні дрони, а також у Повітряних силах попереджали про загрозу атак із застосуванням балістичних ракет.

Сигнали тривоги звучали в багатьох областях - як на сході та півдні, так і в центрі та півночі, а пізніше тривога була оголошена і в деяких західних регіонах.

Пізніше вибухи пролунали у Хмельницькій області. Представник місцевої влади зазначив, що у регіоні працює ППО. Крім того, були вибухи також у Запорізькому районі.

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