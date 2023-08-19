Нічна атака "Шахедів". Повітряні сили назвали кількість збитих дронів

Під час нічної ворожої повітряної атаки 19 серпня із застосуванням ударних безпілотників типу "Shahed-136/131" силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 15 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ .

Зазначається, що запускали "Шахеди" війська РФ по Україні з північного напрямку.

Так, всього під час повітряної атаки противником було випущено 17 ударних дронів із району Курська (РФ).

У північних та центральних, а також західних областях працювала протиповітряна оборона.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників", - розповіли військові.

Крім того, додали у ПС, за минулу добу, 18 серпня, протиповітряній обороні вдалось знищити 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня різних типів та 1 ударний типу "Ланцет".

Повітряна атака РФ по Україні вночі 19 серпня

Війська РФ цієї ночі знову влаштували повітряну атаку по містах України. Для цього інтервенти застосували ударні дрони, а також у Повітряних силах попереджали про загрозу атак із застосуванням балістичних ракет.

Сигнали тривоги звучали в багатьох областях - як на сході та півдні, так і в центрі та півночі, а пізніше тривога була оголошена і в деяких західних регіонах.

Пізніше вибухи пролунали у Хмельницькій області. Представник місцевої влади зазначив, що у регіоні працює ППО. Крім того, були вибухи також у Запорізькому районі.