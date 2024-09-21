Росіяни атакували жилий сектор Кривого Рогу: є загиблі і поранені, серед них діти

В ніч проти 21 вересня Росія атакувала Кривий Ріг ракетами. За попередньою інформацією, троє людей загинули, троє отримали поранення. Під завалами можуть бути ще люди.

Близько 3:00 Повітряні Сили повідомляли про рух крилатих ракет на Кривий Ріг.

Для порятунку людей задіяні всі рятувальні, комунальні та медичні служби, запевнив він.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час атаки РФ у ніч проти 4 вересня було зруйновано готель. Також пошкоджено навчальні заклади. Постраждали п'ятеро осіб.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Львова та Кривого Рогу в ніч на 4 вересня. Він наголосив, що російський терор потрібно зупинити.

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