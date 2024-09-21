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Россияне атаковали жилой сектор Кривого Рога: есть погибшие и раненые, среди них дети

Суббота 21 сентября 2024 05:12
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Россияне атаковали жилой сектор Кривого Рога: есть погибшие и раненые, среди них дети Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 21 сентября Россия атаковала Кривой Рог ракетами. По предварительной информации, три человека погибли, трое получили ранения. Под завалами могут оказаться еще люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула.

"Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки по жилому сектору города", - написал Вилкул.

Для спасения людей привлечены все спасательные, коммунальные и медицинские службы, заверил он.

Городской штаб помощи разворачивается по адресу Николаевское шоссе, 18, СШ 123.

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