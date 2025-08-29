UA

Росіяни атакували Запоріжжя, палає підприємство (фото)

Фото: після удару росіян спалахнула пожежа (ДСНС України)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти ввечері 29 серпня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок атаки отримало пошкодження одне з підприємств міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Запорізьку ОВА.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров спочатку повідомив, що російські окупанти спрямували на місто ударні безпілотники. Згодом у місті пролунав вибух, а Федоров підтвердив, що це була російська атака.

"Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих", - написав він.

Також Федоров опублікував фото пожежі після російської атаки.

Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, що російські окупанти ввечері 29 серпня знову запустили ударні безпілотники по території України. У низці регіонів оголошено повітряну тривогу через загрозу БПЛА.

Масована атака та удар РФ по Києву 28 серпня

У ніч на 28 серпня російські війська здійснили одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ. Внаслідок атаки було зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни. В Дарницькому районі зруйновано багатоповерхівку, десятки людей загинули.

Детальніше про масований удар по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

