Россияне атаковали Запорожье, горит предприятие (фото)

Российские оккупанты вечером 29 августа атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате атаки получило повреждения одно из предприятий города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОГА.
Руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров сначала сообщил, что российские оккупанты направили на город ударные беспилотники. Впоследствии в городе прогремел взрыв, а Федоров подтвердил, что это была российская атака.
"Повреждено здание, возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья. Такие последствия вражеского удара по областному центру. Предварительно, без пострадавших", - написал он.
Также Федоров опубликовал фото пожара после российской атаки.
Напомним, что российские оккупанты вечером 29 августа снова запустили ударные беспилотники по территории Украины. В ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.
В ночь на 28 августа российские войска совершили одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. В результате атаки были зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны. В Дарницком районе разрушена многоэтажка, десятки людей погибли.
