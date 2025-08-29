RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россияне атаковали Запорожье, горит предприятие (фото)

Фото: после удара россиян вспыхнул пожар (ГСЧС Украины)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты вечером 29 августа атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате атаки получило повреждения одно из предприятий города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОГА.

Руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров сначала сообщил, что российские оккупанты направили на город ударные беспилотники. Впоследствии в городе прогремел взрыв, а Федоров подтвердил, что это была российская атака.

"Повреждено здание, возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья. Такие последствия вражеского удара по областному центру. Предварительно, без пострадавших", - написал он.

Также Федоров опубликовал фото пожара после российской атаки.

Фото: Запорожская ОГА

 

Напомним, что российские оккупанты вечером 29 августа снова запустили ударные беспилотники по территории Украины. В ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

Массированная атака и удар РФ по Киеву 28 августа

В ночь на 28 августа российские войска совершили одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. В результате атаки были зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны. В Дарницком районе разрушена многоэтажка, десятки людей погибли.

Подробнее о массированном ударе по столице - читайте в материале РБК-Украина.

