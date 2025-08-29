ua en ru
В Україні шириться повітряна тривога через "Шахеди": які області під загрозою

Україна, П'ятниця 29 серпня 2025 21:17
В Україні шириться повітряна тривога через "Шахеди": які області під загрозою
Автор: Антон Корж

Російські окупанти ввечері 29 серпня знову запустили ударні безпілотники по території України. У низці регіонів оголошено повітряну тривогу через загрозу БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, загроза ударних дронів російських окупантів є в Сумській, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. Розвідувальні дрони ворога ліквідовуються в Одеській області.

Загалом повітряну тривогу оголосили в Сумській, Вінницькій, Черкаській та Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській та Одеській областях.

Де оголошено тривогуВ Україні шириться повітряна тривога через &quot;Шахеди&quot;: які області під загрозою

Також є підвищена загроза російського масованого ракетного удару вночі на 30 серпня. Окупанти готують до вильотів залишки стратегічної авіації - вцілілі бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Моніторингові канали, які стежать за активністю стратавіації, повідомили про активність та переговори на бойових частотах.

Масована атака та удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, що в ніч на 28 серпня російські війська здійснили одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами.

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни. В Дарницькому районі зруйновано багатоповерхівку, десятки людей загинули.

Детальніше про масований удар по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

