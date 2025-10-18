Росіяни атакували Запоріжжя: в адміністративній будівлі сталася пожежа
В ніч на 18 жовтня росіяни вчергове атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загорілася адміністративна будівля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Ворог атакував Запоріжжя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки", - йдеться у повідомленні.
Федоров додав, що інформації щодо постраждалих наразі не було.
Обстріли Запоріжжя
Зазначимо, що росіяни останнім часом регулярно обстрілюють Запоріжжя. Наприклад, в ніч на 10 жовтня ворог завдав щонайменше 7 ударів дронами, в результаті чого загорівся житловий будинок і постраждали люди.
Крім того, в ніч на 5 жовтня росіяни здійснили комбіновану атаку по місту. Внаслідок цього були пошкоджені будинки, територія одного з підприємств, виникли пожежі, а також були жертви.