Росіяни атакували Запоріжжя: в адміністративній будівлі сталася пожежа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Федоров додав, що інформації щодо постраждалих наразі не було.

"Ворог атакував Запоріжжя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Запоріжжя

Зазначимо, що росіяни останнім часом регулярно обстрілюють Запоріжжя. Наприклад, в ніч на 10 жовтня ворог завдав щонайменше 7 ударів дронами, в результаті чого загорівся житловий будинок і постраждали люди.

Крім того, в ніч на 5 жовтня росіяни здійснили комбіновану атаку по місту. Внаслідок цього були пошкоджені будинки, територія одного з підприємств, виникли пожежі, а також були жертви.