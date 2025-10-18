ua en ru
Сб, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни атакували Запоріжжя: в адміністративній будівлі сталася пожежа

Субота 18 жовтня 2025 01:26
UA EN RU
Росіяни атакували Запоріжжя: в адміністративній будівлі сталася пожежа Фото: інформація щодо постраждалих не було (facebook.com/DSNSPOLTAVA/)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 18 жовтня росіяни вчергове атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загорілася адміністративна будівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог атакував Запоріжжя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки", - йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що інформації щодо постраждалих наразі не було.

Обстріли Запоріжжя

Зазначимо, що росіяни останнім часом регулярно обстрілюють Запоріжжя. Наприклад, в ніч на 10 жовтня ворог завдав щонайменше 7 ударів дронами, в результаті чого загорівся житловий будинок і постраждали люди.

Крім того, в ніч на 5 жовтня росіяни здійснили комбіновану атаку по місту. Внаслідок цього були пошкоджені будинки, територія одного з підприємств, виникли пожежі, а також були жертви.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні
Новини
"Томагавки", Путін та шлях до миру. Про що говорили Зеленський та Трамп у Білому домі
"Томагавки", Путін та шлях до миру. Про що говорили Зеленський та Трамп у Білому домі
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів