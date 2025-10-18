Россияне атаковали Запорожье: в административном здании произошел пожар

В ночь на 18 октября россияне в очередной раз атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела загорелось административное здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Федоров добавил, что информации о пострадавших пока не было.

"Враг атаковал Запорожье. В результате обстрела возник пожар в административном здании. Экстренные службы уже ликвидируют последствия", - говорится в сообщении.

Обстрелы Запорожья

Отметим, что россияне в последнее время регулярно обстреливают Запорожье. Например, в ночь на 10 октября враг нанес минимум 7 ударов дронами, в результате чего загорелся жилой дом и пострадали люди.

Кроме того, в ночь на 5 октября россияне совершили комбинированную атаку по городу. Вследствие прилетев были повреждены дома, территория одного из предприятий, возникли пожары, а также были жертвы.