Росіяни атакували відділення пошти у Краматорську: з'явилось фото наслідків

Обстріл України 16 червня

Російська армія у ніч проти понеділка, 16 червня, атакувала Україну 138 безпілотниками. Силам ППО вдалося знищити 125 з них у різних регіонах - на півночі, сході, півдні та в центрі країни. Зокрема, 84 дрони були збиті вогневими засобами, ще 41 - подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Повітряні сили зафіксували влучання ворожих дронів у 10 різних локаціях, ще у восьми місцях впали уламки збитих дронів.

У Києві, Сумах та Черкаській області, вночі лунала повітряна тривога й вибухи.

У Запоріжжі внаслідок удару виникла пожежа на території одного з промислових підприємств.

У Києві в результаті атаки постраждали люди, було пошкоджено приватні будинки та торгівельні павільйони. Уламки збитих дронів впали в кількох районах столиці.

У небі над Черкаською областю знищили 18 російських безпілотників. Проте уламки збитих дронів пошкодили газову трубу, спричинивши пожежу.

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