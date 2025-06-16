Ворог атакував Черкащину: горів газопровід, одне з сіл частково без світла

У небі над Черкаською областю знищили 18 російських безпілотників у ніч на 16 червня. Проте уламки збитих дронів пошкодили газову трубу, спричинивши пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

"До пізньої ночі в області працювали сили ППО. Вони відбивали чергові ворожі атаки. У черкаському небі наші оборонці знищили 18 російських БпЛА", - повідомив начальник ОВА. Табурець наголосив, що обійшлося без загиблих та постраждалих. Водночас у Черкаському районі уламками дрона зачепило газову трубу низького тиску. Через це на подвір’ї виникла пожежа, але її оперативно загасили. За попередніми даними, пошкоджено чотири будинки і поруйновано дерев’яний гараж. Також село частково знеструмлене. Відновлювальні роботи тривають. Фото: наслідки атаки РФ у Черкаській області (t.me/cherkaskaODA)