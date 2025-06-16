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Ворог атакував Черкащину: горів газопровід, одне з сіл частково без світла

Україна, Понеділок 16 червня 2025 09:45
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Ворог атакував Черкащину: горів газопровід, одне з сіл частково без світла Фото: наслідки атаки РФ у Черкаській області (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Ірина Глухова

У небі над Черкаською областю знищили 18 російських безпілотників у ніч на 16 червня. Проте уламки збитих дронів пошкодили газову трубу, спричинивши пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

"До пізньої ночі в області працювали сили ППО. Вони відбивали чергові ворожі атаки. У черкаському небі наші оборонці знищили 18 російських БпЛА", - повідомив начальник ОВА.

Табурець наголосив, що обійшлося без загиблих та постраждалих.

Водночас у Черкаському районі уламками дрона зачепило газову трубу низького тиску. Через це на подвір’ї виникла пожежа, але її оперативно загасили.

За попередніми даними, пошкоджено чотири будинки і поруйновано дерев’яний гараж. Також село частково знеструмлене. Відновлювальні роботи тривають.

Фото: наслідки атаки РФ у Черкаській області (t.me/cherkaskaODA)

Атака на Україну

16 червня російські загарбники запустили проти України 138 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Сили ППО знешкодили 125 безпілотників. Зафіксовано влучання у 10 локаціях, а падіння збитих - у 8 локаціях. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

У Києві внаслідок атаки постраждали люди, пошкоджено приватні будинки й торгівельні павільйони. Уламки збитих дронів впали в кількох районах столиці.

А в Запоріжжі внаслідок обстрілів почалася пожежа на одному з місцевих підприємств. Про це - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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