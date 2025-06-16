Росіяни атакували відділення пошти у Краматорську: з'явилось фото наслідків

У ніч на 16 червня російські війська двічі атакували дронами Краматорськ в Донецькій області. Під ударом опинилося відділення пошти, автомийка та кілька приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника міської військової адміністрації (МВА) Олександра Гончаренка .

Крім того, о 23:30 15 червня ворог обстріляв околиці громади. Тоді під удар потрапили приватні садиби, проте обійшлося без загиблих та постраждалих.

Так, близько третьої години ночі місто атакували російські ударні дрони. Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих. Унаслідок удару пошкоджено відділення пошти та автомийку.

Обстріл України 16 червня

Російська армія у ніч проти понеділка, 16 червня, атакувала Україну 138 безпілотниками. Силам ППО вдалося знищити 125 з них у різних регіонах - на півночі, сході, півдні та в центрі країни. Зокрема, 84 дрони були збиті вогневими засобами, ще 41 - подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Повітряні сили зафіксували влучання ворожих дронів у 10 різних локаціях, ще у восьми місцях впали уламки збитих дронів.

У Києві, Сумах та Черкаській області, вночі лунала повітряна тривога й вибухи.

У Запоріжжі внаслідок удару виникла пожежа на території одного з промислових підприємств.

У Києві в результаті атаки постраждали люди, було пошкоджено приватні будинки та торгівельні павільйони. Уламки збитих дронів впали в кількох районах столиці.

У небі над Черкаською областю знищили 18 російських безпілотників. Проте уламки збитих дронів пошкодили газову трубу, спричинивши пожежу.

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