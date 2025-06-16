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Россияне атаковали отделение почты в Краматорске: появилось фото последствий

Краматорск, Понедельник 16 июня 2025 11:00
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Россияне атаковали отделение почты в Краматорске: появилось фото последствий Фото: оккупанты атаковали отделение почты в Краматорске (alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 16 июня российские войска дважды атаковали дронами Краматорск в Донецкой области. Под ударом оказалось отделение почты, автомойка и несколько частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника городской военной администрации (МВА) Александра Гончаренко.

Так, около трех часов ночи город атаковали российские ударные дроны. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших. В результате удара повреждены отделение почты и автомойка.

Кроме того, в 23:30 15 июня враг обстрелял окрестности громады. Тогда под удар попали частные усадьбы, однако обошлось без погибших и пострадавших.

"Устанавливаем окончательные последствия разрушений, работают все соответствующие службы", - сообщил Гончаренко.

Обстрел Украины 16 июня

Российская армия в ночь на понедельник, 16 июня, атаковала Украину 138 беспилотниками. Силам ПВО удалось уничтожить 125 из них в разных регионах - на севере, востоке, юге и в центре страны. В частности, 84 дрона были сбиты огневыми средствами, еще 41 - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Воздушные силы зафиксировали попадание вражеских дронов в 10 различных локациях, еще в восьми местах упали обломки сбитых дронов.

В Киеве, Сумах и Черкасской области, ночью раздавалась воздушная тревога и взрывы.

В Запорожье в результате удара возник пожар на территории одного из промышленных предприятий.

В Киеве в результате атаки пострадали люди, были повреждены частные дома и торговые павильоны. Обломки сбитых дронов упали в нескольких районах столицы.

В небе над Черкасской областью уничтожили 18 российских беспилотников. Однако обломки сбитых дронов повредили газовую трубу, вызвав пожар.

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Краматорск Война в Украине Атака дронов
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