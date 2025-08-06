Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Сумах, виникли пожежі

Обстріл України 6 серпня

Нагадаємо, Росія в ніч 6 серпня випустила по Україні 45 дронів з трьох напрямків. Сили ППО знешкодили більшість цілей, але були й влучання.

Зокрема, армія РФ завдала удару дронами по Ізмаїльському району Одеської області. Під удар потрапили об’єкти газової інфраструктури, тому спалахнула пожежа, яку бачили в Румунії.

Вогонь повністю знищив виробниче обладнання. Через пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.

Також сьогодні вранці росіяни завдали щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькому районі. Попередньо, окупанти атакували ФАБами.

Відомо, що двоє людей загинули, ще 12 осіб отримали поранення. Серед постраждалих - четверо дітей.

Окрім того, ввечері російські війська обстріляли зі ствольної артилерії службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок атаки загинув один рятувальник та двоє цивільних.