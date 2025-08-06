Атака на Одеську область: РФ вдарила по газовому об'єкту, пожежу бачили з Румунії
Сьогодні вночі, 6 серпня, росіяни завдали удару дронами-камікадзе по Ізмаїльському району Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти газової інфраструктури, спалахнула пожежа, яку бачили в Румунії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Digi24.ro та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Що відбувалося вночі
За даними румунських журналістів, на номер 112 надійшло 19 дзвінків про пожежу, яка спалахнула внаслідок удару на українській території. Повітряна тривога в Румунії тривала близько 90 хвилин.
"Близько 01:10 Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій надіслала повідомлення RO-Alert для північної частини повіту Тулча, інформуючи громадян про можливість падіння об’єктів з повітряного простору та про необхідність вжити заходів безпеки", - повідомили рятувальники.
Міністерство національної оборони Румунії за допомогою спеціальних засобів виявило російські цілі на території України, поблизу північного кордону з Румунією, в районі річки Дунай та рукава Кілія-Веке.
Після удару на українській території спалахнула пожежа, що спричинило плутанину серед місцевих жителів Румунії, які подумали, що вогонь поруч із ними.
Реакція в Україні
Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив атаку на Ізмаїльській район та повідомив про пошкодження газової інфраструктури.
"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували наші вогнеборці. Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи", - йдеться у заяві Кіпера.
Він уточнив, що вогонь повністю знищив виробниче обладнання. Через пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.
Роботи з ліквідації наслідків тривають, на місці працюють усі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення.
Удари по Одеській області
Нагадаємо, російська армія у ніч на понеділок, 4 серпня, дронами атакувала Одеську область. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі.
Тоді найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка.
У ніч на 24 липня, Одесу атакували понад 30 російських дронів. Внаслідок обстрілу спалахнув ринок Привоз, пошкоджено пам’ятки архітектури в історичному центрі.
За словами мера Одеси Геннадія Труханова, під удар потрапив відомий у всьому світі Приморський бульвар.