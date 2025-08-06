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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Сумах, виникли пожежі

Суми , Середа 06 серпня 2025 22:03
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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Сумах, виникли пожежі Фото: росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Сумах (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 6 серпня вкотре атакували Суми. Зафіксовано влучання в цивільну інфраструктуру, на місці прильотів виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова та начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.

"Близько 21:00 ворог атакував Сумську громаду - є влучання в Ковпаківському районі", - повідомив Григоров.

За його словами, внаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі. На місці працюють всі необхідні екстрені служби.

Попередньо, жертв та поранених немає. Масштаби пошкоджень уточнюються. Тип зброї, якою ворог завдав удару, встановлюється.

За інформацією Кривошеєнка, у Ковпаківському районі міста постраждала цивільна інфраструктура.

Обстріл України 6 серпня

Нагадаємо, Росія в ніч 6 серпня випустила по Україні 45 дронів з трьох напрямків. Сили ППО знешкодили більшість цілей, але були й влучання.

Зокрема, армія РФ завдала удару дронами по Ізмаїльському району Одеської області. Під удар потрапили об’єкти газової інфраструктури, тому спалахнула пожежа, яку бачили в Румунії.

Вогонь повністю знищив виробниче обладнання. Через пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.

Також сьогодні вранці росіяни завдали щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькому районі. Попередньо, окупанти атакували ФАБами.

Відомо, що двоє людей загинули, ще 12 осіб отримали поранення. Серед постраждалих - четверо дітей.

Окрім того, ввечері російські війська обстріляли зі ствольної артилерії службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок атаки загинув один рятувальник та двоє цивільних.

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