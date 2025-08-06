Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумах, возникли пожары

Российские войска вечером 6 августа в очередной раз атаковали Сумы. Зафиксировано попадание в гражданскую инфраструктуру, на месте прилетов возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко .

По информации Кривошеенко, в Ковпаковском районе города пострадала гражданская инфраструктура.

Предварительно, жертв и раненых нет, масштабы повреждений уточняются. Тип оружия, которым враг нанес удар, устанавливается.

По его словам, в результате атаки возникли пожары в дачном секторе. На месте работают все необходимые экстренные службы.

"Около 21:00 враг атаковал Сумскую громаду - есть попадания в Ковпаковском районе", - сообщил Григоров.

Обстрел Украины 6 августа

Напомним, Россия в ночь 6 августа выпустила по Украине 45 дронов с трех направлений. Силы ПВО обезвредили большинство целей, но были и попадания.

В частности, армия РФ нанесла удар дронами по Измаильскому району Одесской области. Под удар попали объекты газовой инфраструктуры, поэтому вспыхнул пожар, который видели в Румынии.

Огонь полностью уничтожил производственное оборудование. Из-за повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов.

Также сегодня утром россияне нанесли по меньшей мере четыре удара по базе отдыха в Запорожском районе. Предварительно, оккупанты атаковали ФАБами.

Известно, что два человека погибли, еще 12 человек получили ранения. Среди пострадавших - четверо детей.

Кроме того, вечером российские войска обстреляли из ствольной артиллерии служебный автомобиль ГСЧС. В результате атаки погиб один спасатель и двое гражданских.