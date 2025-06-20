Росіяни вдарили "Ланцетом" по багатоповерхівці в Сумах: є постраждала

Російські окупанти сьогодні, 20 червня, ввечері атакували багатоповерхівку в Сумах ударним дроном "Ланцет". Відомо про постраждалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. мера Сум Артема Кобзаря в Telegram і голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram .

Зі свого боку Григоров зазначив, що окупанти атакували Сумську громаду безпілотниками.

За його словами, жінку відвезли до лікарні на "швидкій".

"Є влучання "Ланцета" в багатоквартирний будинок. У результаті постраждала одна жінка", - зазначив Кобзар.

Атака на Суми

Нагадаємо, російські окупанти посилили обстріли Сумської області на тлі спроби створити в Сумській області "буферну зону".

Зокрема, 16 червня окупанти вночі та вдень атакували Суми безпілотниками. Унаслідок "прильотів" було вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури.

При цьому ввечері 18 червня окупанти вдарили по околицях Сум за допомогою реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки постраждалих не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.