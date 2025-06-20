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Росіяни вдарили "Ланцетом" по багатоповерхівці в Сумах: є постраждала

Суми, П'ятниця 20 червня 2025 22:59
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Росіяни вдарили "Ланцетом" по багатоповерхівці в Сумах: є постраждала Фото: РФ вдарила по Сумах (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 20 червня, ввечері атакували багатоповерхівку в Сумах ударним дроном "Ланцет". Відомо про постраждалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. мера Сум Артема Кобзаря в Telegram і голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

"Є влучання "Ланцета" в багатоквартирний будинок. У результаті постраждала одна жінка", - зазначив Кобзар.

За його словами, жінку відвезли до лікарні на "швидкій".

Зі свого боку Григоров зазначив, що окупанти атакували Сумську громаду безпілотниками.

Атака на Суми

Нагадаємо, російські окупанти посилили обстріли Сумської області на тлі спроби створити в Сумській області "буферну зону".

Зокрема, 16 червня окупанти вночі та вдень атакували Суми безпілотниками. Унаслідок "прильотів" було вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури.

При цьому ввечері 18 червня окупанти вдарили по околицях Сум за допомогою реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки постраждалих не було.

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Російська Федерація Суми Війна в Україні Дрони Атака дронів
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