РФ двічі від початку доби вдарила по Сумах дронами: пошкоджено житлові будинки

Російські окупанти сьогодні, 16 червня, двічі атакували Суми дронами. Внаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова у Facebook.

"Цієї ночі армія РФ здійснила чергову атаку на обласний центр, а після 13-ї години - знову атакувала центр міста безпілотниками", - написав він. За словами Григорова, через удари вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено адмінбудівлю. Постраждалих внаслідок атак немає. Він підкреслив, що Росія продовжує порушувати норми міжнародного права, оскільки б'є по місцях, де є цивільні. Очільник ОВА закликав жителів Сумської області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.