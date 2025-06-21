Россияне атаковали Сумы "Ланцетами": попали в многоэтажку и предприятие

Российские оккупанты вечером 21 июня атаковали Сумы беспилотниками. По городу нанесли удары несколько российских БПЛА "Ланцет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение и.о. мэра Сум Артема Кобзаря в Telegram.

"Около 17:30 враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры. В результате атаки повреждено здание одного из предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Кобзарь. Также он сообщил, что другой вражеский беспилотник ударил по многоэтажке в городе. Повреждена крыша здания, обошлось без пострадавших. В обоих случаях россияне били дронами "Ланцет". "На месте работают все необходимые службы. Продолжается ликвидация последствий атаки", - добавил и.о. мэра.