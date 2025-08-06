Росіяни атакували службове авто ДСНС у Нікополі: загинуло троє людей

Російські війська ввечері 6 серпня обстріляли зі ствольної артилерії службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок атаки загинув один рятувальник та двоє цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як повідомляється, рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу - сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС.
Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник - Данило Хижняк, а також двоє цивільних осіб.
Поранень зазнали ще четверо осіб - троє працівників ДСНС та цивільний чоловік.
Фото: росіяни атакували службове авто ДСНС у Нікополі (t.me/dsns_telegram)
Росія в ніч 6 серпня випустила по Україні 45 дронів з трьох напрямків. Сили ППО знешкодили більшість цілей, але були й влучання.
Зранку росіяни завдали щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькому районі. Попередньо, окупанти атакували ФАБами.
Відомо, що двоє людей загинули, ще 12 осіб отримали поранення. Серед постраждалих - четверо дітей.
Також цієї ночі армія РФ завдала удару дронами по Ізмаїльському району Одеської області. Під удар потрапили об’єкти газової інфраструктури, тому спалахнула пожежа, яку бачили в Румунії.
Вогонь повністю знищив виробниче обладнання. Через пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.