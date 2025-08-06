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Росіяни атакували службове авто ДСНС у Нікополі: загинуло троє людей

Фото: росіяни атакували службове авто ДСНС у Нікополі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 6 серпня обстріляли зі ствольної артилерії службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок атаки загинув один рятувальник та двоє цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу - сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС.

Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник - Данило Хижняк, а також двоє цивільних осіб.

Поранень зазнали ще четверо осіб - троє працівників ДСНС та цивільний чоловік.

 

Фото: росіяни атакували службове авто ДСНС у Нікополі (t.me/dsns_telegram)

Обстріл України 6 серпня

Росія в ніч 6 серпня випустила по Україні 45 дронів з трьох напрямків. Сили ППО знешкодили більшість цілей, але були й влучання.

Зранку росіяни завдали щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькому районі. Попередньо, окупанти атакували ФАБами.

Відомо, що двоє людей загинули, ще 12 осіб отримали поранення. Серед постраждалих - четверо дітей.

Також цієї ночі армія РФ завдала удару дронами по Ізмаїльському району Одеської області. Під удар потрапили об’єкти газової інфраструктури, тому спалахнула пожежа, яку бачили в Румунії.

Вогонь повністю знищив виробниче обладнання. Через пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.

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