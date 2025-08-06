Россияне атаковали служебное авто ГСЧС в Никополе: погибли три человека

Российские войска вечером 6 августа обстреляли из ствольной артиллерии служебный автомобиль ГСЧС. В результате атаки погиб один спасатель и двое гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщается, спасатели попали под обстрел из ствольной артиллерии во время обследования территории после предыдущего вражеского обстрела - произошло прямое попадание в служебный автомобиль ГСЧС.
В результате удара погиб 23-летний спасатель - Даниил Хижняк, а также двое гражданских лиц.
Ранения получили еще четыре человека - трое работников ГСЧС и гражданский мужчина.
Фото: россияне атаковали служебное авто ГСЧС в Никополе (t.me/dsns_telegram)
Россия в ночь 6 августа выпустила по Украине 45 дронов с трех направлений. Силы ПВО обезвредили большинство целей, но были и попадания.
Утром россияне нанесли по меньшей мере четыре удара по базе отдыха в Запорожском районе. Предварительно, оккупанты атаковали ФАБами.
Известно, что два человека погибли, еще 12 человек получили ранения. Среди пострадавших - четверо детей.
Также этой ночью армия РФ нанесла удар дронами по Измаильскому району Одесской области. Под удар попали объекты газовой инфраструктуры, поэтому вспыхнул пожар, который видели в Румынии.
Огонь полностью уничтожил производственное оборудование. Из-за повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов.