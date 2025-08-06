Россияне атаковали служебное авто ГСЧС в Никополе: погибли три человека

Как сообщается, спасатели попали под обстрел из ствольной артиллерии во время обследования территории после предыдущего вражеского обстрела - произошло прямое попадание в служебный автомобиль ГСЧС.

В результате удара погиб 23-летний спасатель - Даниил Хижняк, а также двое гражданских лиц.

Ранения получили еще четыре человека - трое работников ГСЧС и гражданский мужчина.

Фото: россияне атаковали служебное авто ГСЧС в Никополе (t.me/dsns_telegram)