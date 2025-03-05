Росіяни атакували Слов'янськ: зруйновано житловий будинок

Російські війська обстріляли Слов’янськ, спричинивши масштабну пожежу. Вогонь охопив житловий будинок, який було повністю знищено.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, попри небезпеку повторних ударів.

Фото: ДСНС України

Інформації про постраждалих наразі немає.

Ситуація по області

Окрім цього, ситуація в інших районах Донеччини також залишається напруженою. У Покровську внаслідок обстрілу поранено одну людину.

У Костянтинівці російські війська пошкодили приватний будинок та інфраструктурний об’єкт. У Сіверську в Бахмутському районі в результаті обстрілу пошкоджено 10 будинків.



Фото: ДСНС України

За даними місцевої влади, загалом за добу російські війська здійснили п’ять обстрілів населених пунктів на Донеччині.

З прифронтових територій було евакуйовано 5846 осіб, серед яких 19 дітей.