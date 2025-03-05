Россияне атаковали Славянск: разрушен жилой дом

Российские войска обстреляли Славянск, вызвав масштабный пожар. Огонь охватил жилой дом, который был полностью уничтожен.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, несмотря на опасность повторных ударов.

Фото: ГСЧС Украины

Информации о пострадавших пока нет.

Ситуация по области

Кроме этого, ситуация в других районах Донецкой области также остается напряженной. В Покровске в результате обстрела ранен один человек.

В Константиновке российские войска повредили частный дом и инфраструктурный объект. В Северске в Бахмутском районе в результате обстрела повреждены 10 домов.



Фото: ГСЧС Украины

По данным местных властей, всего за сутки российские войска совершили пять обстрелов населенных пунктов в Донецкой области.

С прифронтовых территорий было эвакуировано 5846 человек, среди которых 19 детей.