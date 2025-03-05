Росіяни атакували Слов'янськ: зруйновано житловий будинок
Внаслідок російського обстрілу в Слов'янську спалахнула пожежа. Внаслідок чого знищено житловий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Telegram глави Донецької області Вадима Філашкіна.
Російські війська обстріляли Слов’янськ, спричинивши масштабну пожежу. Вогонь охопив житловий будинок, який було повністю знищено.
Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, попри небезпеку повторних ударів.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Ситуація по області
Окрім цього, ситуація в інших районах Донеччини також залишається напруженою. У Покровську внаслідок обстрілу поранено одну людину.
У Костянтинівці російські війська пошкодили приватний будинок та інфраструктурний об’єкт. У Сіверську в Бахмутському районі в результаті обстрілу пошкоджено 10 будинків.
Фото: ДСНС України
За даними місцевої влади, загалом за добу російські війська здійснили п’ять обстрілів населених пунктів на Донеччині.
З прифронтових територій було евакуйовано 5846 осіб, серед яких 19 дітей.
Атака на Слов’янськ
Нагадаємо, що 27 січня російські війська атакували Слов'янськ, завдавши ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.
3 січня російські війська завдали удару авіабомбою з модулем УМПК по приватному сектору Слов'янська, внаслідок чого постраждали четверо людей, серед яких дворічна дитина.
У ніч на 31 жовтня 2024 року Росія обстріляла Краматорськ та Слов'янськ. В Краматорську постраждала промислова зона, а в Слов'янську було пошкоджено комбінат.