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Россияне атаковали Славянск: разрушен жилой дом

Среда 05 марта 2025 14:20
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Россияне атаковали Славянск: разрушен жилой дом Фото: Россияне атаковали Славянск (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В результате российского обстрела в Славянске вспыхнул пожар. В результате чего уничтожен жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Telegram главы Донецкой области Вадима Филашкина.

Российские войска обстреляли Славянск, вызвав масштабный пожар. Огонь охватил жилой дом, который был полностью уничтожен.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, несмотря на опасность повторных ударов.

Фото: ГСЧС Украины

Информации о пострадавших пока нет.

Ситуация по области

Кроме этого, ситуация в других районах Донецкой области также остается напряженной. В Покровске в результате обстрела ранен один человек.

В Константиновке российские войска повредили частный дом и инфраструктурный объект. В Северске в Бахмутском районе в результате обстрела повреждены 10 домов.

Россияне атаковали Славянск: разрушен жилой дом
Фото: ГСЧС Украины

По данным местных властей, всего за сутки российские войска совершили пять обстрелов населенных пунктов в Донецкой области.

С прифронтовых территорий было эвакуировано 5846 человек, среди которых 19 детей.

Атака на Славянск

Напомним, что 27 января российские войска атаковали Славянск, нанеся ракетный удар по гражданской инфраструктуре города.

3 января российские войска нанесли удар авиабомбой с модулем УМПК по частному сектору Славянска, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых двухлетний ребенок.

В ночь на 31 октября 2024 года Россия обстреляла Краматорск и Славянск. В Краматорске пострадала промышленная зона, а в Славянске был поврежден комбинат.

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