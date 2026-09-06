Росіяни атакували склади у Дніпрі, спалахнула пожежа

"Ворог атакував Дніпро", - повідомив очільник ОВА.

За його словами, після удару загорілися склади логістичної компанії. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Ганжа зазначив, що унаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Згодом кількість постраждалих зросла до трьох людей.

"До трьох зросла кількість поранених через ворожу атаку на Дніпро", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Усі троє постраждалих - чоловіки. Наразі вони перебувають у лікарні, де медики проводять необхідні обстеження та надають їм допомогу.

Фото: наслідки атаки на Дніпро (t.me/dnipropetrovskaODA)

Останні атаки РФ по складах

Днем раніше, 5 вересня, російські війська знову атакували інфраструктуру на Одещині ударними безпілотниками.

Внаслідок влучань загорілися склади з продуктами, які, за даними ДСНС, вже зазнавали російських ударів. Пожежу вдалося ліквідувати, попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих.