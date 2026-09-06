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Россияне атаковали склады в Днепре, загорелся пожар

16:43 06.09.2026 Вс
2 мин
В ОВА рассказали о последствиях вражеского удара по городу
aimg Мария Науменко
Фото: спасатели ГСЧС (facebook.com/DSNSKyi)

Российские войска днем 6 сентября атаковали Днепр. В результате удара вспыхнул пожар на складах, три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

"Враг атаковал Днепр", - сообщил глава ОВА.

По его словам, после удара загорелись склады логистической компании. На месте работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия российской атаки.

Ганжа отметил, что в результате обстрела пострадали два человека.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Впоследствии количество пострадавших возросло до трех человек.

"До трех возросло количество раненых из-за вражеской атаки на Днепр", - сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Все трое пострадавших – мужчины. В настоящее время они находятся в больнице, где медики проводят необходимые обследования и оказывают им помощь.

Фото: последствия атаки на Днепр (t.me/dnipropetrovskaODA)

Последние атаки РФ по составам

Днем ранее, 5 сентября, российские войска снова атаковали инфраструктуру в Одесской области ударными беспилотниками.

В результате попаданийзагорелись склады с продуктами, которые, по данным ГСЧС, уже терпели российские удары. Пожар удалось ликвидировать, предварительно обошлось без погибших и пострадавших.

Также 4 сентября россияне дважды атаковали складские помещения в Одесской области, где хранились продовольственные и промышленные товары.

В ночь на 4 сентября, россияне атаковали Софиевскую Борщаговку на Киевщине. В результате ударабыли повреждены складские помещения.

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