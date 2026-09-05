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Росіяни повторно атакували склади з продуктами на Одещині, спалахнула пожежа

10:04 05.09.2026 Сб
1 хв
Рятувальники показали кадри наслідків нічної атаки
aimg Марія Науменко
Росіяни повторно атакували склади з продуктами на Одещині, спалахнула пожежа Фото: рятувальник ДСНС ліквідовує наслідки російського обстрілу (facebook.com/DSNSSUMY)
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Російські війська вночі 5 вересня знову атакували інфраструктуру на Одещині. Внаслідок ударів загорілися склади з продуктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, цей об'єкт уже зазнавав російських ударів раніше.

Цього разу ворог застосував ударні безпілотники. Внаслідок влучань загорілася складська будівля, призначена для зберігання продуктів харчування.

На місце оперативно прибули рятувальники. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, вони працювали над ліквідацією займання та зрештою загасили пожежу.

ДСНС також оприлюднила кадри з місця події, на яких видно наслідки нічної атаки та роботу рятувальників.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Одеська область регулярно потерпає від російських атак із застосуванням ударних безпілотників.

Зокрема, 4 вересня росіяни двічі атакували складські приміщення на Одещині, де зберігалися продовольчі та промислові товари.

Унаслідок ударів були пошкоджені будівлі, а також виникли пожежі, які перекинулися на вантажні автомобілі.

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