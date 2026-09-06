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Росіяни атакували склади у Дніпрі, спалахнула пожежа

16:43 06.09.2026 Нд
2 хв
В ОВА розповіли про наслідки ворожого удару по місту
aimg Марія Науменко
Росіяни атакували склади у Дніпрі, спалахнула пожежа Фото: рятувальники ДСНС (facebook.com/DSNSKyi)
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Російські війська вдень 6 вересня атакували Дніпро. Внаслідок удару спалахнула пожежа на складах, троє людей дістали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

"Ворог атакував Дніпро", - повідомив очільник ОВА.

За його словами, після удару загорілися склади логістичної компанії. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Ганжа зазначив, що унаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Згодом кількість постраждалих зросла до трьох людей.

"До трьох зросла кількість поранених через ворожу атаку на Дніпро", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Усі троє постраждалих - чоловіки. Наразі вони перебувають у лікарні, де медики проводять необхідні обстеження та надають їм допомогу.

Росіяни атакували склади у Дніпрі, спалахнула пожежаФото: наслідки атаки на Дніпро (t.me/dnipropetrovskaODA)

Останні атаки РФ по складах

Днем раніше, 5 вересня, російські війська знову атакували інфраструктуру на Одещині ударними безпілотниками.

Внаслідок влучань загорілися склади з продуктами, які, за даними ДСНС, вже зазнавали російських ударів. Пожежу вдалося ліквідувати, попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також 4 вересня росіяни двічі атакували складські приміщення на Одещині, де зберігалися продовольчі та промислові товари.

У ніч проти 4 вересня, росіяни атакували Софіївську Борщагівку на Київщині. Внаслідок удару були пошкоджені складські приміщення.

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