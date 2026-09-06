ua en ru
Вс, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне атаковали склады в Днепре, загорелся пожар

16:43 06.09.2026 Вс
2 мин
В ОВА рассказали о последствиях вражеского удара по городу
aimg Мария Науменко
Россияне атаковали склады в Днепре, загорелся пожар Фото: спасатели ГСЧС (facebook.com/DSNSKyi)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска днем 6 сентября атаковали Днепр. В результате удара вспыхнул пожар на складах, три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

"Враг атаковал Днепр", - сообщил глава ОВА.

По его словам, после удара загорелись склады логистической компании. На месте работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия российской атаки.

Ганжа отметил, что в результате обстрела пострадали два человека.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Впоследствии количество пострадавших возросло до трех человек.

"До трех возросло количество раненых из-за вражеской атаки на Днепр", - сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Все трое пострадавших – мужчины. В настоящее время они находятся в больнице, где медики проводят необходимые обследования и оказывают им помощь.

Россияне атаковали склады в Днепре, загорелся пожарФото: последствия атаки на Днепр (t.me/dnipropetrovskaODA)

Последние атаки РФ по составам

Днем ранее, 5 сентября, российские войска снова атаковали инфраструктуру в Одесской области ударными беспилотниками.

В результате попаданийзагорелись склады с продуктами, которые, по данным ГСЧС, уже терпели российские удары. Пожар удалось ликвидировать, предварительно обошлось без погибших и пострадавших.

Также 4 сентября россияне дважды атаковали складские помещения в Одесской области, где хранились продовольственные и промышленные товары.

В ночь на 4 сентября, россияне атаковали Софиевскую Борщаговку на Киевщине. В результате ударабыли повреждены складские помещения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Днепр Война России против Украины
Новости
Россия более двух часов била по Запорожью: в городе горят дома, пострадали 6 человек
Россия более двух часов била по Запорожью: в городе горят дома, пострадали 6 человек
Аналитика
Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень