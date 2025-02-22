Росіяни атакували "Шахедами" передмістя Дніпра: в ОВА показали наслідки

Російські загарбники атакували Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе. В Кам'янському районі уламки ворожих БпЛА пошкодили підприємство, на місці падіння виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Зазначається, що вночі агресор спрямував на область ударні безпілотники. Сили ППО знищили 5 цілей.
"Внаслідок ворожої атаки у Кам'янському районі сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджене підприємство. Люди цілі", - написав Лисак.
Глава ОВА також додав, що ввечері 21 лютого агресор обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Постраждав 54-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.
"Понівечені підприємства, 5 багатоповерхівок, авто, газогони та лінії електропередач", - йдеться у повідомленні.
Лисак також показав наслідки атак російських загарбників.
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (t.me/dnipropetrovskaODA/19669)
В ніч на 22 лютого армія РФ знову атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях країни було оголошено повітряну тривогу. Працювали сили ППО.
У Києві уламки збитих БпЛА призвели до пожежі та пошкодження забудови.
У Бориспільському районі Київської області "Шахед" убив 60-річного чоловіка і пошкодив складське приміщення.
Додамо, що вранці Росія вивела у Чорне море корабель з ракетами "Калібр" на борту. Вороже судно може одночасно запустити чотири ракети.
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