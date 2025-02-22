Росіяни атакували "Шахедами" передмістя Дніпра: в ОВА показали наслідки

Повітряна атака Росії

В ніч на 22 лютого армія РФ знову атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях країни було оголошено повітряну тривогу. Працювали сили ППО.

У Києві уламки збитих БпЛА призвели до пожежі та пошкодження забудови.

У Бориспільському районі Київської області "Шахед" убив 60-річного чоловіка і пошкодив складське приміщення.

Додамо, що вранці Росія вивела у Чорне море корабель з ракетами "Калібр" на борту. Вороже судно може одночасно запустити чотири ракети.

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