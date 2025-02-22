РФ вивела носій "Калібрів" у Чорне море: який можливий залп ракет

Сьогодні вранці, 22 лютого, в Чорному морі був зафіксований російський ракетоносій, який країна-агресора вивела на бойове чергування. Добою раніше в даній акваторії ворожі військові судна не спостерігалися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Військово-Морських Сил ЗСУ.

Як розповіли у військовому відомстві, станом на шосту ранку в Чорному морі знаходився 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

У ВМС уточнили, що це судне у разі атаки здатне запустити загальним залпом до 4 ракет.

Разом з тим в Азовському морі кораблі противника - відсутні.

А от в Середземному морі були помічені 4 кораблі РФ, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

За даними українських ВМС, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 6 суден, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

до Азовського моря - 3 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у військовому командуванні.