РФ вивела носій "Калібрів" у Чорне море: який можливий залп ракет
Сьогодні вранці, 22 лютого, в Чорному морі був зафіксований російський ракетоносій, який країна-агресора вивела на бойове чергування. Добою раніше в даній акваторії ворожі військові судна не спостерігалися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил ЗСУ.
Як розповіли у військовому відомстві, станом на шосту ранку в Чорному морі знаходився 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр".
У ВМС уточнили, що це судне у разі атаки здатне запустити загальним залпом до 4 ракет.
Разом з тим в Азовському морі кораблі противника - відсутні.
А от в Середземному морі були помічені 4 кораблі РФ, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
За даними українських ВМС, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 6 суден, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
- до Азовського моря - 3 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у військовому командуванні.
Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що "Калібри" росіян вже не є такою результативною зброєю проти України, як раніше. Її ефективність істотно знизилася.
Нагадаємо також, у січні у партизанському русі "АТЕШ" розповіли, що росармія відновлює стару базу підводних човнів в окупованому Криму.
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