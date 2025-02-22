Россияне атаковали "Шахедами" пригород Днепра: в ОВА показали последствия

Воздушная атака России

В ночь на 22 февраля армия РФ снова атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях страны была объявлена воздушная тревога. Работали силы ПВО.

В Киеве обломки сбитых БпЛА привели к пожару и повреждению застройки.

В Бориспольском районе Киевской области "Шахед" убил 60-летнего мужчину и повредил складское помещение.

Добавим, что утром Россия вывела в Черное море корабль с ракетами "Калибр" на борту. Вражеское судно одновременно может запустить четыре ракеты.

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