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Росіяни атакували "Шахедами" Хмельницьку область: в ОВА розповіли про наслідки

П'ятниця 15 березня 2024 02:43
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Росіяни атакували "Шахедами" Хмельницьку область: в ОВА розповіли про наслідки Фото: росіяни атакували дронами "Шахед" Хмельницьку область (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Хмельницькій області сили ППО збили ворожі безпілотники "Shahed". Постраждалих і руйнувань не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 2 БпЛА типу "Shahed". Постраждалих чи руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

Атака "Шахедами"

У четвер, 14 березня, російські загарбники вкотре атакували південні, центральні та західні області ударними безпілотниками типу "Шахед".

Після 21:00 в Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу. Вона тривала близько двох годин, під час неї було чути звуки вибухів.

Дрони залетіли через Вінницьку область у Житомирську та Хмельницьку. Згодом над Тернопільською областю БПЛА змінили вектор руху і направилися до Старокостянтинова.

У Вінницькій області під час атаки один з дронів влучив у житловий будинок. Внаслідок атаки загинула одна, поранені четверо людей.

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