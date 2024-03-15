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Россияне атаковали "Шахедами" Хмельницкую область: в ОВА рассказали о последствиях

Пятница 15 марта 2024 02:43
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Россияне атаковали "Шахедами" Хмельницкую область: в ОВА рассказали о последствиях Фото: россияне атаковали дронами "Шахед" Хмельницкую область (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Хмельницкой области силы ПВО сбили вражеские беспилотники "Shahed". Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА.

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО сбили 2 БпЛА типа "Shahed". Пострадавших или разрушений нет", - говорится в сообщении.

Атака "Шахедами"

В четверг, 14 марта, российские захватчики в очередной раз атаковали южные, центральные и западные области ударными беспилотниками типа "Шахед".

После 21:00 в Хмельницкой области объявили воздушную тревогу. Она длилась около двух часов, во время нее были слышны звуки взрывов.

Дроны залетели через Винницкую область в Житомирскую и Хмельницкую. Позже над Тернопольской областью БПЛА изменили вектор движения и направились в Староконстантинов.

В Винницкой области во время атаки один из дронов попал в жилой дом. В результате атаки погиб один, ранены четыре человека.

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