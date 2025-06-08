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Росіяни поранили FPV-дроном жителя Запорізької області

Фото: загарбники продовжують тероризувати цивільне населення півдня (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російська армія поранила ударним дроном чоловіка у селищі в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, росіяни атакували FPV-дроном приватний будинок у селищі Приморське Степногірської громади.

Внаслідок удару, будівля згоріла повністю, зазнав поранень 63-річний чоловік.

"Постраждалого доправили до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу", - зазначив Федоров.

Фото: наслідки удару по селищу Приморське (t.me/ivan_fedorov_zp/20384)

Обстріли Росії

В ніч на неділю, 8 серпня, російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Під ударом опинилися східні, північні, центральні та південні області.

Вдень у суботу, 7 серпня, загарбники вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинула працівниця дитячої залізниці, пошкоджено житлові та господарські споруди.

В ніч на суботу, російський агресор вчинив комбіновану масовану атаку на Харків, вдаривши по місту керованими авіабомбами, ракетами і "Шахедами". Внаслідок атаки є загиблі й поранені.

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Атака дронів