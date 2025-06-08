Росіяни поранили FPV-дроном жителя Запорізької області

Обстріли Росії

В ніч на неділю, 8 серпня, російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Під ударом опинилися східні, північні, центральні та південні області.

Вдень у суботу, 7 серпня, загарбники вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинула працівниця дитячої залізниці, пошкоджено житлові та господарські споруди.

В ніч на суботу, російський агресор вчинив комбіновану масовану атаку на Харків, вдаривши по місту керованими авіабомбами, ракетами і "Шахедами". Внаслідок атаки є загиблі й поранені.

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