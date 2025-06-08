Россияне атаковали поселок в Запорожской области, есть раненый

Обстрелы России

В ночь на воскресенье, 8 августа, российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Под ударом оказались восточные, северные, центральные и южные области.

Днем в субботу, 7 августа, захватчики ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибла работница детской железной дороги, повреждены жилые и хозяйственные постройки.

В ночь на субботу, российский агрессор совершил комбинированную массированную атаку на Харьков, ударив по городу управляемыми авиабомбами, ракетами и "Шахедами". В результате атаки есть погибшие и раненые.

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