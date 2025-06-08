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Россияне атаковали поселок в Запорожской области, есть раненый

Фото: захватчики продолжают терроризировать гражданское население юга (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская армия ранила ударным дроном мужчину в поселке в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По его словам, россияне атаковали FPV-дроном частный дом в поселке Приморское Степногорской громады.

В результате удара, здание сгорело полностью, получил ранения 63-летний мужчина.

"Пострадавшего доставили в больницу, где он получает всю необходимую помощь", - отметил Федоров.

Фото: последствия удара по поселку Приморское (t.me/ivan_fedorov_zp/20384)

Обстрелы России

В ночь на воскресенье, 8 августа, российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Под ударом оказались восточные, северные, центральные и южные области.

Днем в субботу, 7 августа, захватчики ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибла работница детской железной дороги, повреждены жилые и хозяйственные постройки.

В ночь на субботу, российский агрессор совершил комбинированную массированную атаку на Харьков, ударив по городу управляемыми авиабомбами, ракетами и "Шахедами". В результате атаки есть погибшие и раненые.

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Атака дронов