Україну масштабно атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Російські загарбники знову атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Станом на 23:17 карта повітряних тривог України виглядала так:

О 23:38 моніторингові канали повідомляють про входження нових БпЛА в Сумську та Харківську області.

О 22:53 ворожі безпілотники рухалися на північ у напрямку Кіровоградської області, західніше від Кривого Рогу.

О 22:08 військові повідомили, що ворожі БпЛА рухалися у Миколаївській області, перетинали річку Дніпро поблизу Берислава.

Перший безпілотник було виявлено у Миколаївській області близько 21:40 , він прямував на північ убік Кривого Рогу.

Повітряні удари росіян

Вдень у суботу, 7 червня, російські терористи вдарили керованими авіабомбами по двох районах Харкова. Внаслідок атаки загинула жінка, було пошкоджено дитячу залізницю, житлові будинки та господарські споруди.

Додамо, що минулої ночі агресор обстріляв Харків керованими авіабомбами, ракетою і "Шахедами". У місті пролунало більше 50 вибухів, зафіксовані численні руйнування. Є загиблі та поранені.

Також вдень у суботу росіяни обстріляли населені пункти в Донецькій області, загинули як мінімум троє людей.

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