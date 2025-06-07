Україну масштабно атакують російські "Шахеди": де загроза ударів
Російські загарбники знову атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перший безпілотник було виявлено у Миколаївській області близько 21:40, він прямував на північ убік Кривого Рогу.
О 22:08 військові повідомили, що ворожі БпЛА рухалися у Миколаївській області, перетинали річку Дніпро поблизу Берислава.
О 22:39 група дронів рухалася у напрямку Криворізького району Дніпропетровської області.
О 22:53 ворожі безпілотники рухалися на північ у напрямку Кіровоградської області, західніше від Кривого Рогу.
О 23:38 моніторингові канали повідомляють про входження нових БпЛА в Сумську та Харківську області.
Станом на 23:17 карта повітряних тривог України виглядала так:
Повітряні удари росіян
Вдень у суботу, 7 червня, російські терористи вдарили керованими авіабомбами по двох районах Харкова. Внаслідок атаки загинула жінка, було пошкоджено дитячу залізницю, житлові будинки та господарські споруди.
Додамо, що минулої ночі агресор обстріляв Харків керованими авіабомбами, ракетою і "Шахедами". У місті пролунало більше 50 вибухів, зафіксовані численні руйнування. Є загиблі та поранені.
Також вдень у суботу росіяни обстріляли населені пункти в Донецькій області, загинули як мінімум троє людей.
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