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Росіяни атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Запоріжжі, є постраждалі

12:39 28.07.2026 Вт
2 хв
В якому стані вогнеборці після ворожого удару?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Рятувальники фактично двічі ризикували життям (dsns.gov.ua)

28 липня російські загарбники здійснили повітряний удар по рятувальниках ДСНС у Запорізькій області. Це сталося, коли вогнеборці намагалися приборкати пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України.

Цього разу російські окупанти скоїли напад на рятувальників, які працювали в Запорізькому районі.

Ворог завдав удару саме у той момент, коли вогнеборці намагалися загасити пожежу.

"Під час ліквідації пожежі на відкритій території одного з лісництв області ворог завдав удару БпЛА по вогнеборцях, які виконували свої службові обов'язки", - заявили в ДСНС.

Наслідки атаки армії РФ на рятувальників у Запорозькому районі 28 липня (dsns.gov.ua)

Згідно з останніми даними, через російську атаку постраждали одразу четверо рятувальників. Кожен із них отримав акубаротравми.

Ба більше, двоє з них зазнали легких осколкових поранень: один надзвичайник - руки, інший - шиї.

У ДСНС додали, що всім потерпілим лікарі надали необхідну медичну допомогу.

Наслідки атаки армії РФ на рятувальників у Запорозькому районі 28 липня (dsns.gov.ua)

"Росія продовжує нищити цивільну інфраструктуру та свідомо атакувати підрозділи ДСНС, порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві.

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