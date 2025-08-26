Росіяни атакували рятувальників у Костянтинівці: у ДСНС показали фото наслідків удару

Удари росіян по Костянтинівці

Останнім часом Костянтинівка щодня зазнає ворожих атак. Через близькість до лінії фронту місто неодноразово ставало ціллю російських обстрілів, у тому числі із застосуванням авіаційних бомб, ракет та ударних дронів.

Так, 22 серпня росіяни здійснили серію обстрілів міста, що призвело до значних руйнувань. Для атаки загарбники використали авіабомби та ударні дрони.

Окрім того, 20 серпня росіяни завдали ракетних ударів по ринку у Костянтинівці. Тоді через атаку загинули три людини, ще четверо - поранені.

Днем раніше, 19 серпня, окупанти також завдали одразу два потужні авіаудари по місту. Один із них прийшовся просто у під’їзд житлового будинку, під завалами шукали людей.