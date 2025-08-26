RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Россияне атаковали спасателей в Константиновке: в ГСЧС показали фото последствий удара

Фото: россияне атаковали спасателей в Константиновке (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня, 26 августа, атаковали команду спасателей в Константиновке Донецкой области. В результате обстрела повреждено здание и авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"Российские войска нанесли удар по пожарно-спасательной части города. Взрывной волной повреждены ворота гаража, кровля, выбиты окна, разрушены защитные плиты на окнах и повреждены двери", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что также повреждения получил пожарный автомобиль. При этом, к счастью, личный состав не пострадал.

 

 

 

Удары россиян по Константиновке

В последнее время Константиновка ежедневно подвергается вражеским атакам. Из-за близости к линии фронта город неоднократно становился целью российских обстрелов, в том числе с применением авиационных бомб, ракет и ударных дронов.

Так, 22 августа россияне совершили серию обстрелов города, что привело к значительным разрушениям. Для атаки захватчики использовали авиабомбы и ударные дроны.

Кроме того, 20 августа россияне нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке. Тогда из-за атаки погибли три человека, еще четверо - ранены.

Днем ранее, 19 августа, оккупанты также нанесли сразу два мощных авиаудара по городу. Один из них пришелся прямо в подъезд жилого дома, под завалами искали людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
КонстантиновкаДонецкая областьВторжение России в УкраинуГСЧС